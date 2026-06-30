Мадяр обіцяє надавати притулок українцям призовного віку

Прем'єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його уряд не підтримує пропозицію ЄС про те, що українським чоловікам призовного віку не слід надавати тимчасовий захист.

Про це він заявив під час дебатів у парламенті, передає "Європейська правда".

У вівторок голова партії Mi Hazánk Ласло Тороцкаї поцікавився у Мадяра пропозицією Європейської комісії щодо того, що в майбутньому тимчасовий захист не може надаватися тим, хто не отримав дозволу від української влади на виїзд з України через свої військові обов’язки.

На думку голови партії Mi Hazánk, угорський уряд повинен висловити свою позицію в цій ситуації, оскільки в Закарпатті проживає чисельна угорська громада, яка постраждає від цього.

Петер Мадяр сказав, що Тороцкаї своїм запитанням "стукав у відчинені двері": засідання Ради ЄС з внутрішніх справ було публічним, на якому глава МВС Габор Посфай заявив, що вони не підтримують пропозицію Європейської комісії.

Посилення вимог набуде чинності в березні 2027 року, але, незалежно від рішення, за словами прем’єр-міністра, це не завадить угорській державі надавати притулок "тим, хто приїжджає до нашої країни, щоб уникнути призову".

Як він висловився, кожен угорський співвітчизник може розраховувати на уряд "Тиси" як тут, так і за кордоном.

Як повідомляла "Європейська правда", 26 червня Європейська комісія оприлюднила свою пропозицію щодо продовження Директиви про тимчасовий захист для українців, які рятуються від війни в ЄС, ще на рік, до 4 березня 2028 року.

ЄС пропонує продовжити тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року, виняток становитимуть ті, хто втікає від служби в українському війську.

Європейський Союз планує ухвалити рішення щодо статусу українських біженців у липні 2026 року; якщо ж це не вдасться – то в вересні.

Введена в дію в березні 2022 року Директива про тимчасовий захист надала мільйонам українців доступ до низки прав у ЄС, не перевантажуючи при цьому систему надання притулку. Спочатку вона була задумана як короткостроковий надзвичайний захід, але її дія неодноразово продовжувалася. Наразі директива діє до 4 березня 2027 року.

Читайте також Ухилянтам тут більше не раді: як ЄС змінює правила прихистку для українців.