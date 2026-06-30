Мадьяр обещает предоставлять убежище украинцам призывного возраста

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его правительство не поддерживает предложение ЕС о том, что украинским мужчинам призывного возраста не следует предоставлять временную защиту.

Об этом он заявил во время дебатов в парламенте, передает "Европейская правда".

Во вторник председатель партии Mi Hazánk Ласло Тороцкаи поинтересовался у Мадьяра предложением Европейской комиссии о том, что в будущем временная защита не может предоставляться тем, кто не получил разрешения от украинских властей на выезд из Украины в связи со своими военными обязанностями.

По мнению председателя партии Mi Hazánk, венгерское правительство должно выразить свою позицию в этой ситуации, поскольку в Закарпатье проживает многочисленная венгерская община, которая пострадает от этого.

Петер Мадьяр сказал, что Тороцкаи своим вопросом "стучал в открытую дверь": заседание Совета ЕС по внутренним делам было публичным, и на нем глава МВД Габор Посфай заявил, что они не поддерживают предложение Европейской комиссии.

Ужесточение требований вступит в силу в марте 2027 года, но, независимо от решения, по словам премьер-министра, это не помешает Венгрии предоставлять убежище "тем, кто приезжает в нашу страну, чтобы избежать призыва".

Как он выразился, каждый венгерский соотечественник может рассчитывать на правительство "Тисы" как здесь, так и за рубежом.

Как сообщала "Европейская правда", 26 июня Европейская комиссия обнародовала своё предложение о продлении Директивы о временной защите для украинцев, спасающихся от войны в ЕС, ещё на год, до 4 марта 2028 года.

ЕС предлагает продлить временную защиту для украинцев до 4 марта 2028 года, исключение составят те, кто уклоняется от службы в украинской армии.

Европейский Союз планирует принять решение относительно статуса украинских беженцев в июле 2026 года; если же это не удастся – то в сентябре.

Вступившая в силу в марте 2022 года Директива о временной защите предоставила миллионам украинцев доступ к ряду прав в ЕС, не перегружая при этом систему предоставления убежища. Изначально она задумывалась как краткосрочная чрезвычайная мера, но её действие неоднократно продлевалось. В настоящее время директива действует до 4 марта 2027 года.

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