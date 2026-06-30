В ЕС обещают Украине еще часть "оборонного" транша из 90 млрд евро "в ближайшие дни"

Уже в ближайшие дни Еврокомиссия завершит оценку контрактов, предоставленных ей Украиной, с тем, чтобы осуществить выплату еще части из 6 млрд евро первого оборонного транша из пакета финансирования на 90 млрд.

Об этом сообщили представители Еврокомиссии во вторник, 30 июня, отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды" в Брюсселе.

Еще часть транша из 90 млрд займа ЕС, предназначенного на поддержку украинской армии, планируют выплатить в течение ближайших дней.

"Давайте не будем говорить ни о какой задержке, потому что на самом деле ее нет. Мы имеем первую выплату большего транша. Это вполне вовремя, и это также дань уважения всем усилиям наших украинских друзей", – подчеркнула главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

Представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари напомнил, что ЕС начал выплаты в рамках пакета на 90 млрд евро еще на прошлой неделе, когда был выплачен первый транш макрофинансовой помощи на нужды бюджета Украины в размере 3,2 млрд евро.

"Мы не останавливаемся на этом. Сегодня мы делаем еще один большой шаг вперед в виде оборонной выплаты на сумму 3,9 млрд евро. Это пойдет на дроны, и мы верим, что это станет значительным усилением украинских возможностей на поле боя", – подчеркнул спикер.

Он пояснил, что эксперты ЕС должны проработать "тысячи страниц" контрактов, присланных Украиной, что требует времени.

"Вы можете ожидать следующую выплату на оборону, я бы рискнул сказать, в ближайшие дни. Итак, действительно, все идет по плану, и впереди еще больше", – добавил Уйвари, отвечая на вопрос корреспондента "ЕвроПравды".

Как сообщала "Европейская правда", Украина слишком поздно подала в Еврокомиссию более 250 контрактов в рамках первого "оборонного" транша из 90 млрд евро на сумму 6 млрд – и в результате 30 июня смогла получить только выплату на сумму 3,9 млрд евро.

Известно, что первый пакет военной продукции, которая будет закупаться в 2026 году, составит около 6 млрд евро и будет направлен на приобретение беспилотников, которые будут производиться в Украине.