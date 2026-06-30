СМИ: правительство Польши ждет имен тех, кого Украина увековечит в Национальном пантеоне

Правительство Польши пока не планирует резкой реакции в ответ на заявление Владимира Зеленского о создании Украинского национального пантеона: оно ожидает окончательного оформления проекта и объявления имен тех, кого украинцы решат увековечить.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно изданию Onet.

28 июня Владимир Зеленский объявил, что внес в Верховную Раду проект закона об Украинском национальном пантеоне. Он будет чтить память тех, кто в разные эпохи боролся за свободу и независимость Украины. К этому заявлению глава государства добавил сильную политическую декларацию, прозвучавшую на фоне спора с Польшей вокруг "героев УПА": никто не будет указывать украинцам, каких героев почитать.

Ни премьер-министр Польши Дональд Туск, ни министр иностранных дел Радослав Сикорский публично не комментировали этот вопрос.

По данным издания, польское правительство не желает слишком быстро реагировать на заявление украинского лидера, поскольку слишком резкая реакция может лишь разжечь горячие дебаты и позволить Киеву представить спор как попытку навязать Украине собственный исторический нарратив извне. Вместо этого в правительстве преобладает другой подход: подождать и посмотреть, какие имена появятся в Пантеоне, и только потом принимать дальнейшие меры.

"Вызывать посла или направлять ноту на данный момент не имеет смысла. Мы не можем позволить украинцам провоцировать нас", – отметил изданию неназванный польский высокопоставленный чиновник.

Имена тех, кто войдет в Национальный пантеон, будут иметь большое значение для Польши. Если в него войдут лица, которых в Польше связывают с Волынской трагедией, возможности для спокойной реакции могут быстро сузиться. При таком сценарии политическое давление на правительство как со стороны оппозиции, так и со стороны части общественности будет огромным.

"Я не хочу называть конкретные имена, которые сейчас были бы для нас неприемлемы, но мы уже получаем сигналы, что Степан Бандера может появиться в списке. Это была бы критическая новость для наших отношений", – заявил собеседник из правительства.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в ЕС нельзя "возвеличивать тех, кто подрывает европейское сотрудничество".

"С Бандерой Украина не вступит в Европейский Союз… Никто не будет нам указывать, как голосовать за вступление той или иной страны в Европейский Союз", – сказал он.

Министр также согласился с тезисом о том, что в Киеве есть "определенные силы", которые не хотят вступления своей страны в Европейский Союз.

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