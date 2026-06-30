Україна і Швеція уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів Gripen E

Україна та Швеція у вівторок, 30 червня, уклали угоду про закупівлю 16 сучасних винищувачів Gripen E.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише "Європейська правда".

"Разом зі Швецією ми продовжуємо посилювати українську бойову авіацію. Сьогодні наші країни уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів Gripen E", – повідомив глава держави.

Разом із літаками буде надано пакет відповідного обладнання, технічної допомоги та підтримки, зазначив президент.

Також, у межах попередніх домовленостей із прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, перші 16 літаків Gripen C/D буде передано Повітряним силам України уже на початку 2027 року.

Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що угоду у вівторок в Києві підписали за участі Володимира Зеленського та міністра оборони Швеції Пола Йонсона.

Він додав, що Україна закуповує 16 Gripen E за кошти єврокредиту та за підтримки Великої Британії. Поставки цих літаків розпочнуться на початку 2029 року.

Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції.

Gripen здатні нести ракети Meteor, тому можуть стати одним із ключових факторів технологічної переваги України, наголосив Федоров.

Нагадаємо, 28 травня Крістерссон оголосив про майбутню передачу Україні 16 винищувачів Gripen C/D, які були у використанні, і про плани продажу 20 нових літаків.

Тоді президент Зеленський заявив, що Україна спрямує кошти, які отримає на оборону з фінансової допомоги Європейського Союзу на 90 млрд євро, зокрема, на закупівлю винищувачів Gripen у Швеції.