Украина и Швеция заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E

Украина и Швеция во вторник, 30 июня, заключили соглашение о закупке 16 современных истребителей Gripen E.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, пишет "Европейская правда".

"Вместе со Швецией мы продолжаем укреплять украинскую боевую авиацию. Сегодня наши страны заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E", – сообщил глава государства.

Вместе с самолетами будет предоставлен пакет соответствующего оборудования, технической помощи и поддержки, отметил президент.

Кроме того, в рамках предварительных договоренностей с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном первые 16 самолетов Gripen C/D будут переданы Воздушным силам Украины уже в начале 2027 года.

Министр обороны Михаил Федоров сообщил, что соглашение во вторник в Киеве подписали при участии Владимира Зеленского и министра обороны Швеции Пола Йонсона.

Он добавил, что Украина закупает 16 Gripen E за счет еврокредита и при поддержке Великобритании. Поставки этих самолетов начнутся в начале 2029 года.

Украинские пилоты и технический персонал уже проходят подготовку в Швеции.

Gripen способны нести ракеты Meteor, поэтому могут стать одним из ключевых факторов технологического преимущества Украины, подчеркнул Федоров.

Напомним, 28 мая Кристерссон объявил о предстоящей передаче Украине 16 истребителей Gripen C/D, бывших в эксплуатации, и о планах продажи 20 новых самолетов.

Тогда президент Зеленский заявил, что Украина направит средства, которые получит на оборону в рамках финансовой помощи Европейского Союза в размере 90 млрд евро, в частности, на закупку истребителей Gripen в Швеции.