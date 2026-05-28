Зеленський: Україна закупить винищувачі Gripen коштом кредиту ЄС на 90 млрд євро

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна спрямує кошти, які отримає на оборону з фінансової допомоги Європейського Союзу на 90 млрд євро, зокрема, на закупівлю винищувачів Gripen у Швеції.

Про це він сказав під час спільної пресконференції із прем’єром Ульфом Крістерссоном, передає "Європейська правда".

Цього дня Крістерссон оголосив про майбутню передачу Україні 16 винищувачів Gripen, які були у використанні, і про плани продажу 20 одиниць нової моделі цього літака.

Після цього Зеленський згадав про те, що Верховна Рада України схвалила у четвер, 28 травня, за основу і в цілому законопроєкт про Кредитну угоду і Меморандум про взаєморозуміння, завдяки яким Україна має отримати від ЄС фінансову допомогу на 90 млрд євро.

"Це кошти на два роки, в тому числі для нашої оборони", – наголосив він.

За словами Зеленського, Україна спрямує 2,5 млрд євро із цієї допомоги на закупівлю винищувачів Gripen.

Президент заявив, що Україна купить "всі 150 винищувачів", а також висловив сподівання, що фінансування буде достатньо.

Раніше "ЄвроПравда" дізналася, що для отримання частини бюджетної підтримки з кредиту на 90 млрд євро від ЄС Україна має ухвалити важливі законопроєкти. В основу цих вимог увійдуть елементи плану, що відомий за неофіційною назвою "10 пунктів Качки-Кос" – один з пунктів передбачає ухвалення Антикорупційної стратегії.

Йдеться про реформи щодо верховенства права і протидії корупції, у втіленні яких Україна наразі не демонструє достатнього прогресу.

Детальніше читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Стратегія в обхід уряду. Чи будуть наслідки від зміни правил головного антикор-документа країни.