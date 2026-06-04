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У Франкфурті літак раптово впав на носову частину: є постраждалі

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Новини — Четвер, 4 червня 2026, 17:19 — Уляна Кричковська

У німецькому аеропорту Франкфурта стався інцидент за участю літака авіакомпанії Lufthansa, внаслідок якого кілька людей зазнали травм.

Про це повідомили в компанії, пише Spiegel, передає "Європейська правда".

За попередніми даними, інцидент стався в четвер, 4 червня, близько 12:45 за місцевим часом. 

Літак Boeing 787-9 Dreamliner перебував на стоянці біля виходу на посадку, коли його передня стійка шасі несподівано склалася. На відео видно, як опісля ніс літака опускається на землю.

У Lufthansa підтвердили, що під час стоянки "передня стійка шасі літака несподівано втягнулася". Як зазначили у компанії, на борту в цей момент перебували члени екіпажу та працівники наземних служб. 

Внаслідок інциденту кілька людей зазнали травм й отримують медичну допомогу. Пасажирів на борту не було, оскільки посадка на рейс ще не розпочалася.

Через інцидент авіакомпанія скасувала рейс LH450 із Франкфурта до Лос-Анджелеса, який мав виконуватися цим літаком.

У Lufthansa заявили, що точні причини та обставини події наразі встановлюються. 

Писали, що у хорватській Істрії розбився легкомоторний літак, ймовірно, німецький, щонайменше четверо людей загинули.  

У Британії 3 червня троє військових загинули в аварії гелікоптера Королівського флоту.  

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інциденти Німеччина
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