У Франкфурті літак раптово впав на носову частину: є постраждалі

У німецькому аеропорту Франкфурта стався інцидент за участю літака авіакомпанії Lufthansa, внаслідок якого кілька людей зазнали травм.

Про це повідомили в компанії, пише Spiegel, передає "Європейська правда".

За попередніми даними, інцидент стався в четвер, 4 червня, близько 12:45 за місцевим часом.

Літак Boeing 787-9 Dreamliner перебував на стоянці біля виходу на посадку, коли його передня стійка шасі несподівано склалася. На відео видно, як опісля ніс літака опускається на землю.

Following a gear collapse at the gate in Frankfurt, Lufthansa 787-9 D-ABPQ has been significantly damaged. Today’s LH450 has been canceled. We are awaiting more information on any potential injuries. pic.twitter.com/FTBK4m2WyS – Flightradar24 (@flightradar24) June 4, 2026

У Lufthansa підтвердили, що під час стоянки "передня стійка шасі літака несподівано втягнулася". Як зазначили у компанії, на борту в цей момент перебували члени екіпажу та працівники наземних служб.

Внаслідок інциденту кілька людей зазнали травм й отримують медичну допомогу. Пасажирів на борту не було, оскільки посадка на рейс ще не розпочалася.

Через інцидент авіакомпанія скасувала рейс LH450 із Франкфурта до Лос-Анджелеса, який мав виконуватися цим літаком.

У Lufthansa заявили, що точні причини та обставини події наразі встановлюються.

Писали, що у хорватській Істрії розбився легкомоторний літак, ймовірно, німецький, щонайменше четверо людей загинули.

У Британії 3 червня троє військових загинули в аварії гелікоптера Королівського флоту.