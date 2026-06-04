У Франкфурті літак раптово впав на носову частину: є постраждалі
Новини — Четвер, 4 червня 2026, 17:19 —
У німецькому аеропорту Франкфурта стався інцидент за участю літака авіакомпанії Lufthansa, внаслідок якого кілька людей зазнали травм.
Про це повідомили в компанії, пише Spiegel, передає "Європейська правда".
За попередніми даними, інцидент стався в четвер, 4 червня, близько 12:45 за місцевим часом.
Літак Boeing 787-9 Dreamliner перебував на стоянці біля виходу на посадку, коли його передня стійка шасі несподівано склалася. На відео видно, як опісля ніс літака опускається на землю.
Following a gear collapse at the gate in Frankfurt, Lufthansa 787-9 D-ABPQ has been significantly damaged. Today’s LH450 has been canceled. We are awaiting more information on any potential injuries. pic.twitter.com/FTBK4m2WyS– Flightradar24 (@flightradar24) June 4, 2026
У Lufthansa підтвердили, що під час стоянки "передня стійка шасі літака несподівано втягнулася". Як зазначили у компанії, на борту в цей момент перебували члени екіпажу та працівники наземних служб.
Внаслідок інциденту кілька людей зазнали травм й отримують медичну допомогу. Пасажирів на борту не було, оскільки посадка на рейс ще не розпочалася.
Через інцидент авіакомпанія скасувала рейс LH450 із Франкфурта до Лос-Анджелеса, який мав виконуватися цим літаком.
У Lufthansa заявили, що точні причини та обставини події наразі встановлюються.
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