Во Франкфурте самолет внезапно упал на носовую часть: есть пострадавшие

В немецком аэропорту Франкфурта произошел инцидент с участием самолета авиакомпании Lufthansa, в результате которого несколько человек получили травмы.

Об этом сообщили в компании, пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

По предварительным данным, инцидент произошел в четверг, 4 июня, около 12:45 по местному времени.

Самолет Boeing 787-9 Dreamliner находился на стоянке у выхода на посадку, когда его передняя опора шасси неожиданно сложилась. На видео видно, как после этого нос самолета опускается на землю.

Following a gear collapse at the gate in Frankfurt, Lufthansa 787-9 D-ABPQ has been significantly damaged. Today’s LH450 has been canceled. We are awaiting more information on any potential injuries. pic.twitter.com/FTBK4m2WyS – Flightradar24 (@flightradar24) June 4, 2026

В Lufthansa подтвердили, что во время стоянки "передняя стойка шасси самолета неожиданно втянулась". Как отметили в компании, на борту в этот момент находились члены экипажа и сотрудники наземных служб.

В результате инцидента несколько человек получили травмы и получают медицинскую помощь. Пассажиров на борту не было, поскольку посадка на рейс еще не началась.

Из-за инцидента авиакомпания отменила рейс LH450 из Франкфурта в Лос-Анджелес, который должен был выполняться этим самолетом.

В Lufthansa заявили, что точные причины и обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.

Сообщалось, что в хорватской Истрии разбился легкомоторный самолет, вероятно, немецкий, по меньшей мере четверо человек погибли.

В Великобритании 3 июня трое военных погибли в крушении вертолета Королевского флота.