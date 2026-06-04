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У Хорватії четверо людей загинули в аварії літака

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Новини — Четвер, 4 червня 2026, 15:54 — Марія Ємець

У хорватській Істрії розбився легкомоторний літак, ймовірно, німецький, щонайменше четверо людей загинули. 

Про це повідомляє Index, пише "Європейська правда". 

Хорватська поліція отримала звістку про аварію близько 11:20. Літак розбився в районі летовища містечка Медулін, що розташоване на узбережжі Адріатичного моря на півострові на заході країни.

"Усі надзвичайні служби – поліція, медики, пожежники – перебувають на місці і вживають заходів у межах своїх повноважень", – зазначили у поліції. Згодом повідомили, що в аварії загинули щонайменш четверо людей.

 
Index

Попередньо повідомляють, що це малий шестимісний літак Beech G36 Bonanza, зазвичай він використовується для приватних і туристичних польотів.

За даними ЗМІ, літак має німецьку реєстрацію і прямував до Медуліна з Австрії. 

 

У Польщі вночі 4 червня розбився гелікоптер Robinson R44 Raven II, пілот загинув. 

У Британії напередодні, 3 червня, троє військових загинули в аварії гелікоптера Королівського флоту. 

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