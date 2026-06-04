У Хорватії четверо людей загинули в аварії літака

У хорватській Істрії розбився легкомоторний літак, ймовірно, німецький, щонайменше четверо людей загинули.

Про це повідомляє Index, пише "Європейська правда".

Хорватська поліція отримала звістку про аварію близько 11:20. Літак розбився в районі летовища містечка Медулін, що розташоване на узбережжі Адріатичного моря на півострові на заході країни.

"Усі надзвичайні служби – поліція, медики, пожежники – перебувають на місці і вживають заходів у межах своїх повноважень", – зазначили у поліції. Згодом повідомили, що в аварії загинули щонайменш четверо людей.

Index

Попередньо повідомляють, що це малий шестимісний літак Beech G36 Bonanza, зазвичай він використовується для приватних і туристичних польотів.

За даними ЗМІ, літак має німецьку реєстрацію і прямував до Медуліна з Австрії.

У Польщі вночі 4 червня розбився гелікоптер Robinson R44 Raven II, пілот загинув.

У Британії напередодні, 3 червня, троє військових загинули в аварії гелікоптера Королівського флоту.