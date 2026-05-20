У Сенаті США просувають нову резолюцію для обмеження повноважень Трампа щодо війни з Іраном

У Сенаті США просувають ще одну резолюцію щодо обмеження повноважень президента Дональда Трампа у питанні війни з Іраном, вимагаючи, що це не має продовжуватись без згоди Конгресу.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У вівторок у Сенаті проголосували за подальший розгляд резолюції, в якій вимагають від Трампа отримати згоду Конгресу перед подальшими бойовими діями проти Ірану.

У процедурному голосуванні за проголосували 50 сенаторів, проти – 47.

Для подальшого успіху резолюція ще має пройти повноцінне схвалення у Сенаті, далі – у Палаті представників з республіканською більшістю, та забезпечити собі підтримку двох третин представників в обох палатах, щоб здолати очікуване вето Трампа.

Республіканці у Конгресі, які продовжують підтримувати Трампа, цьогоріч заблокували вже сім подібних ініціатив у Сенаті і три – у Палаті представників.

Раніше повідомляли, що Білий дім незадоволений останньою оновленою пропозицією Ірану щодо змісту угоди про припинення війни.

Проте Трамп відклав наступні удари проти Ірану, пояснивши це зростанням шансів на домовленість.