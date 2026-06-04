Трамп назвал непатриотичным голосование за ограничение его полномочий в отношении Ирана

Президент США Дональд Трамп раскритиковал голосование в Палате представителей за ограничение его военных полномочий в отношении Ирана.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social, передает "Европейская правда".

Трамп назвал голосование, которое состоялось накануне, бессмысленным, а четырех республиканцев, поддержавших его, – недостойными.

"Это произошло как раз в разгар моих финальных переговоров о прекращении войны с Исламской Республикой Иран. Кто бы сделал такую непатриотичную вещь? Они знают, на каком этапе находятся переговоры", – написал он.

"Демократы руководствуются синдромом ненависти к Трампу. Они предпочитают, чтобы наша страна потерпела поражение, чем дать мне еще одну из многих побед. Что касается четырех республиканцев, то это совсем другая история – они просто позируют перед публикой! Им следует стыдиться себя", – добавил Трамп.

В конце мая в Сенате прошел очередной процедурный этап подобной резолюции, в которой речь идет об ограничении полномочий Трампа по ведению войны с Ираном и необходимости согласования действий с Конгрессом.

Опросы показывают, что 61% американцев считают ошибочным решение администрации США начать военную операцию против Ирана.