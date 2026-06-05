Посол в США очікує від Сенату схвалення проєкту з новою допомогою Україні

Посол України в США Ольга Стефанішина подякувала Палаті представників за схвалення законопроєкту The Ukraine Support Act і очікує такого ж кроку від Сенату.

Про це вона написала у своєму Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Стефанішина зазначила, що голосування у Палаті допоможе активізувати роботу щодо низки законопроєктів, ініційованих представниками обох партій, що чекають свого розгляду в Конгресі.

"Вдячна членам Палати представників США за двопартійну підтримку України та за те, що питання досягнення справедливого і тривалого миру для нашої держави залишається серед пріоритетів американського порядку денного. Тепер слово за Сенатом", – додала вона.

Палата представників за підтримки 18 республіканців і одного незалежного конгресмена проголосувала за законопроєкт The Ukraine Support Act, що передбачає нову військову допомогу Україні та санкції проти Росії.

Для того, щоб проєкт став законом, необхідно, щоб за нього проголосував контрольований Республіканською партією Сенат.

Однак малоймовірно, що законопроєкт буде розглянуто в Сенаті, де лідер республіканської більшості Джон Тьюн рідко відступає від лінії президента Дональда Трампа.

Документ вдалось винести на голосування за допомогою спеціальної процедури в обхід комітетів (discharge petition). У середу шість республіканців, незалежний Кілі та демократи забезпечили голоси для цього.

Також варто зазначити, що держсекретар США Марко Рубіо анонсував новини щодо виділення Україні 400 мільйонів доларів військової допомоги, які вже були схвалені Конгресом.

Йдеться про пакет на суму 400 млн доларів на потреби Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), яка передбачає закупівлю обладнання Пентагоном в американських оборонних компаній. Це асигнування було включене у Закон про національну оборону, схвалений Конгресом США у грудні 2025 року.