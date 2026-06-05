Посол в США ожидает от Сената одобрения законопроекта о новой помощи Украине

Посол Украины в США Ольга Стефанишина поблагодарила Палату представителей за одобрение законопроекта The Ukraine Support Act и ожидает аналогичного шага от Сената.

Об этом она написала в своем Facebook, сообщает "Европейская правда".

Стефанишина отметила, что голосование в Палате поможет активизировать работу над рядом законопроектов, инициированных представителями обеих партий, которые ожидают своего рассмотрения в Конгрессе.

"Благодарна членам Палаты представителей США за двухпартийную поддержку Украины и за то, что вопрос достижения справедливого и прочного мира для нашего государства остается среди приоритетов американской повестки дня. Теперь слово за Сенатом", – добавила она.

Палата представителей при поддержке 18 республиканцев и одного независимого конгрессмена проголосовала за законопроект The Ukraine Support Act, предусматривающий новую военную помощь Украине и санкции против России.

Для того, чтобы проект стал законом, необходимо, чтобы за него проголосовал контролируемый Республиканской партией Сенат.

Однако маловероятно, что законопроект будет рассмотрен в Сенате, где лидер республиканского большинства Джон Тьюн редко отступает от линии президента Дональда Трампа.

Документ удалось вынести на голосование с помощью специальной процедуры в обход комитетов (discharge petition). В среду шесть республиканцев, независимый Кили и демократы обеспечили голоса для этого.

Также стоит отметить, что госсекретарь США Марко Рубио анонсировал новости о выделении Украине 400 миллионов долларов военной помощи, которые уже были одобрены Конгрессом.

Речь идет о пакете на сумму 400 млн долларов на нужды Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая предусматривает закупку оборудования Пентагоном у американских оборонных компаний. Это ассигнование было включено в Закон о национальной обороне, одобренный Конгрессом США в декабре 2025 года.