Глава МВС Іспанії заперечив втручання в розслідування справ, пов'язаних із керівною партією

Міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка спростував будь-які припущення щодо політичного втручання у розслідування, які проводяться у зв’язку з корупційними скандалами, що сколихнули керівну Соціалістичну партію Іспанії.

Заяву іспанського міністра наводить Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Марласка підкреслив, що йому нічого не відомо про ймовірне втручання вищого керівництва Цивільної гвардії в діяльність слідчого підрозділу цієї структури, відомого як UCO.

"Мені нічого не відомо про якесь подібне втручання, і якби я знав, я б цього не допустив. Що я знаю, повторюю, так це про повну чесність і непідкупність директора Цивільної гвардії", – додав він.

UCO – невеликий спеціалізований елітний підрозділ, що займається розслідуванням великих справ про корупцію в оточенні прем'єр-міністра Педро Санчеса, його політичних союзників, а також дружини і брата.

Минулого тижня співробітники UCO провели рейд у штаб-квартирі Соціалістичної робітничої партії (PSOE) у Мадриді.

Ця операція, проведена за рішенням найвищого кримінального суду Іспанії, привернула увагу громадськості до таємного судового розслідування справи, яке тривало кілька місяців і яке один із суддів охарактеризував як "змову, спрямовану на підрив судового розгляду щодо керівної партії".

У центрі ймовірної змови перебуває член PSOE та соратник Санчеса Сантос Сердан, проти якого наразі ведеться розслідування щодо корупції у сфері державних будівельних робіт в рамках іншої справи – а також ще одна колишня регіональна посадовиця з партії соціалістів, Лейре Дієс, яка, як стверджується, намагалася роздобути компрометуючу інформацію про суддів, прокурорів та агентів UCO, які проводили розслідування щодо найближчого оточення прем’єр-міністра.

Публікація уривків із справи у місцевих ЗМІ виявила, що Дієс щонайменше тричі зустрічалася з головою Цивільної гвардії Мерседес Гонсалес – посадовицею із PSOE, безпосередньо призначеною Марласкою, – щоб домогтися проведення внутрішнього розслідування в цій структурі проти її власних співробітників.

Минулого тижня під час обшуків співробітники UCO також увійшли до одного зі штабів Цивільної гвардії, щоб вилучити дисциплінарні справи, які, судячи з усього, були порушені проти інших офіцерів, що розслідували справи щодо PSOE.

Згідно з судовими матеріалами, інший політично призначений високопосадовець Цивільної гвардії сказав агентам UCO "дивитися в інший бік" і бути менш "активними", особливо під час розслідування гучних справ про політичну корупцію, зокрема тодішнього судового розслідування щодо брата прем’єр-міністра Давида Санчеса.

"Силові структури та групи, поліція та Цивільна гвардія, проводять розслідування з повною свободою, оскільки інакше бути не може", – підсумував Марласка.

Нещодавно іншого провідного політика Соціалістичної партії, колишнього прем’єра Хосе Луїса Родрігеса Сапатеро, запідозрили у зловживанні впливом та пов'язаних із цим злочинах.

Сам Санчес говорив, що залишатиметься на посаді до парламентських виборів у 2027 році попри низку корупційних скандалів, що зачепили очолювану ним партію.