Глава МВД Испании опроверг вмешательство в расследование дел, связанных с правящей партией

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка опроверг любые предположения о политическом вмешательстве в расследования, проводимые в связи с коррупционными скандалами, потрясшими правящую Социалистическую партию Испании.

Заявление испанского министра приводит Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Марласка подчеркнул, что ему ничего не известно о возможном вмешательстве высшего руководства Гражданской гвардии в деятельность следственного подразделения этой структуры, известного как UCO.

"Мне ничего не известно о каком-либо подобном вмешательстве, и если бы я знал, я бы этого не допустил. Что я знаю, повторяю, так это полную честность и неподкупность директора Гражданской гвардии", – добавил он.

UCO – небольшое специализированное элитное подразделение, занимающееся расследованием крупных дел о коррупции в отношении окружения премьер-министра Педро Санчеса, его политических союзников, а также жены и брата.

На прошлой неделе сотрудники UCO провели рейд в штаб-квартире Социалистической рабочей партии (PSOE) в Мадриде.

Эта операция, проведенная по решению высшего уголовного суда Испании, привлекла внимание общественности к секретному судебному расследованию дела, которое длилось несколько месяцев и которое один из судей охарактеризовал как "заговор, направленный на подрыв судебного разбирательства в отношении правящей партии".

В центре предполагаемого заговора находится член PSOE и соратник Санчеса Сантос Сердан – против которого в настоящее время ведется расследование по делу о коррупции в сфере государственных строительных работ в рамках другого дела – а также еще одна бывшая региональная чиновница из партии социалистов, Лейре Диес, которая, как утверждается, пыталась раздобыть компрометирующую информацию о судьях, прокурорах и агентах UCO, проводивших расследование в отношении ближайшего окружения премьер-министра.

Публикация отрывков из дела в местных СМИ показала, что Диес как минимум трижды встречалась с главой Гражданской гвардии Мерседес Гонсалес – чиновницей из PSOE, непосредственно назначенной Марлаской, – чтобы добиться проведения внутреннего расследования в этой структуре против ее собственных сотрудников.

На прошлой неделе во время обысков сотрудники UCO также вошли в один из штабов Гражданской гвардии, чтобы изъять дисциплинарные дела, которые, судя по всему, были возбуждены против других офицеров, расследовавших дела в отношении PSOE.

Согласно судебным материалам, другой политически назначенный высокопоставленный чиновник Гражданской гвардии сказал агентам UCO "смотреть в другую сторону" и быть менее "активными", особенно во время расследования громких дел о политической коррупции, в частности тогдашнего судебного расследования в отношении брата премьер-министра Давида Санчеса.

"Силовые структуры и группы, полиция и Гражданская гвардия, проводят расследования с полной свободой, поскольку иначе быть не может", – подытожил Марласка.

Недавно другого ведущего политика Социалистической партии, бывшего премьера Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, заподозрили в злоупотреблении влиянием и связанных с этим преступлениях.

Сам Санчес заявлял, что останется на посту до парламентских выборов в 2027 году, несмотря на ряд коррупционных скандалов, затронувших возглавляемую им партию.