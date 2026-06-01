Прем’єр Іспанії обіцяє залишатись на посаді попри корупційні скандали

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що залишатиметься на посаді до парламентських виборів у 2027 році попри низку корупційних скандалів, що зачепили очолювану ним Соціалістичну партію (PSOE).

Виступаючи на молодіжному з'їзді PSOE, Санчес захищав досягнення свого уряду на першому великому партійному мітингу після того, як соціалісти зазнали історичної поразки в Андалусії, яка колись була оплотом партії.

"Соціалізм може спотикатися, але ми ніколи не здаємося в боротьбі. Ми будемо продовжувати керувати до 2027 року. І далі!" – запевнив він.

За словами Санчеса, виборцям потрібно більше часу, щоб відчути результати соціальної та економічної політики коаліції.

Він також відкинув заклики до дострокових виборів попри тиск низки скандалів на його уряд.

Партія прем'єр-міністра Педро Санчеса зазнала низки корупційних скандалів, включаючи різні розслідування щодо ключових союзників та членів його родини.

Нещодавно іншого провідного політика Соціалістичної партії, колишнього прем’єра Хосе Луїса Родрігеса Сапатеро, запідозрили у зловживанні впливом та пов'язаних із цим злочинах.

Варто зазначити, що також під слідством перебуває дружина прем'єр-міністра Санчеса Бегонья Гомес.

А 27 травня повідомили про обшуки у штаб-квартирі PSOE у Мадриді з метою збору інформації щодо можливої схеми незаконного фінансування.