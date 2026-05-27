У Мадриді обшукують штаб партії прем’єра за підозрою у незаконному фінансуванні

Іспанська поліція у середу увійшла до штаб-квартири керівної Соціалістичної партії прем'єр-міністра Педро Санчеса на підставі судового наказу з метою збору інформації щодо можливої схеми незаконного фінансування.

Про це повідомили кілька іспанських ЗМІ, зокрема 20 Minutos.

Центральний оперативний підрозділ (UCO) Цивільної гвардії з самого ранку середи проводить операцію в штабі соціалістів на вулиці Феррас у Мадриді.

Йдеться про справу, в рамках якої суддя розслідує готівкові виплати партії у період з 2017 по 2024 рік на покриття витрат її керівників, співробітників або будь-яких осіб, пов'язаних з політсилою, повідомили агентству EFE джерела.

Підозрюють, що деякі з цих виплат могли становити злочин відмивання коштів.

Лідер опозиційної Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо відреагував на цю новину, наголосивши, що зробить усе можливе, аби змінити цей уряд, та закликав до дострокових виборів. За його словами, "немає іншого вибору, окрім як негайно дати іспанському народу висловитися ".

Партія прем'єр-міністра Педро Санчеса зазнала низки корупційних скандалів, включаючи різні розслідування щодо ключових союзників та членів його родини.

Нещодавно іншого провідного політика Соціалістичної партії, колишнього прем’єра Хосе Луїса Родрігеса Сапатеро, запідозрили у зловживанні впливом та пов'язаних із цим злочинах.

Варто зазначити, що також під слідством перебуває дружина прем'єр-міністра Санчеса Бегонья Гомес.

