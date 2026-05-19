Експрем’єра Іспанії Сапатеро запідозрили у зловживанні впливом

Колишній прем’єр-міністр Іспанії Хосе Луїс Родрігес Сапатеро перебуває під слідством за підозрою у зловживанні впливом та пов'язаних із цим злочинах.

Про це повідомив у вівторок, 19 травня, Верховний суд країни, передає Reuters, пише "Європейська правда".

У заяві зазначено, що в офісі Сапатеро – близького соратника чинного прем’єра Педро Санчеса – в Мадриді, а також у трьох інших приміщеннях було проведено обшуки. Як зазначається, колишнього прем'єра викликали для надання свідчень 2 червня.

Розслідування є частиною так званої справи Plus Ultra, пов'язаної з державною допомогою на суму 53 млн євро у 2021 році для іспанської авіакомпанії Plus Ultra через державну холдингову компанію SEPI під час пандемії COVID-19.

Ця фінансова допомога стала політично суперечливою, оскільки критики стверджували, що Plus Ultra не мала чіткого стратегічного значення, мала слабкі фінанси та зв'язки з венесуельськими акціонерами.

Суд перевіряє, чи була допомога належним чином затверджена.

Варто зазначити, що також під слідством перебуває дружина прем'єр-міністра Педро Санчеса Бегонья Гомес.

