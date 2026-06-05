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Глава Єврокомісії про вибух дрона в Румунії: це прямий наслідок російської війни

Новини — П'ятниця, 5 червня 2026, 13:52 — Ольга Ковальчук

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила солідарність з Румунією на тлі інцидентів з дронами, назвавши їх прямим наслідком російської війни проти України.

Про це вона написала в X, передає "Європейська правда".

Фон дер Ляєн коментувала вибух морського безпілотника в румунському порті Констанци 5 червня, який стався через тиждень після того, як російський дрон впав на житловий будинок у місті Галац.

"Це є прямим наслідком війни Росії проти України. Це все більше стає прямою загрозою для країн на нашому східному кордоні. Наша солідарність з кожною державою-членом, яка наражається на ці загрози, є беззаперечною", – наголосила очільниця Єврокомісії.

Вона заявила, що реакція ЄС має бути відповідною до гостроти ситуації. За словами посадовиці, Європа інвестує значні кошти у засоби протидії дронам, протиповітряну оборону та системи раннього попередження. Фон дер Ляєн також згадала про програму з переозброєння SAFE, за якою країни-члени отримують позики на закупівлю обладнання.

"SAFE допоможе побудувати сильнішу Румунію. І сильнішу Європу", – додала посадовиця.

Як відомо, у п’ятницю порт Констанци в Румунії було терміново евакуйовано після того, як там стався вибух морського безпілотника. Про походження та тип дрона поки не повідомляється, проте в Міноборони Румунії натякнули, що апарат може бути українським. Слід зазначити, що морські дрони у Чорному морі використовують саме Сили оборони України.

Президент Румунії Нікушор Дан повідомив, що його поінформували про вибух морського дрона у порту Констанци, коли він прямував до Чорногорії на саміт ЄС – Західні Балкани.

Нагадаємо, вночі 29 травня російський ударний безпілотник врізався у дах житлової багатоповерхівки у румунському Галаці й вибухнув, проломивши його і спричинивши пожежу у коридорі квартири на найвищому поверсі. Постраждали двоє її мешканців. 

Це наразі найсерйозніший інцидент за увесь час, коли російські ударні дрони залітали на територію Румунії.

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Урсула фон дер Ляєн Румунія
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