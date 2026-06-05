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Глава Еврокомиссии о взрыве дрона в Румынии: это прямое следствие российской войны

Новости — Пятница, 5 июня 2026, 13:52 — Ольга Ковальчук

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила солидарность с Румынией на фоне инцидентов с дронами, назвав их прямым следствием российской войны против Украины.

Об этом она написала в X, передает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен комментировала взрыв морского беспилотника в румынском порту Констанцы 5 июня, который произошел через неделю после того, как российский дрон упал на жилой дом в городе Галац.

"Это является прямым следствием войны России против Украины. Это все больше становится прямой угрозой для стран на нашей восточной границе. Наша солидарность с каждым государством-членом, которое подвергается этим угрозам, является безоговорочной", – подчеркнула глава Еврокомиссии.

Она заявила, что реакция ЕС должна быть соответствующей остроте ситуации. По словам чиновницы, Европа инвестирует значительные средства в средства противодействия дронам, противовоздушную оборону и системы раннего предупреждения. Фон дер Ляйен также упомянула о программе по перевооружению SAFE, по которой страны-члены получают займы на закупку оборудования.

"SAFE поможет построить более сильную Румынию и более сильную Европу", – добавила чиновница.

Как известно, в пятницу порт Констанцы в Румынии был срочно эвакуирован после того, как там произошел взрыв морского беспилотника. О происхождении и типе дрона пока не сообщается, однако в Минобороны Румынии намекнули, что аппарат может быть украинским. Следует отметить, что морские дроны в Черном море используют именно Силы обороны Украины.

Президент Румынии Никушор Дан сообщил, что его проинформировали о взрыве морского дрона в порту Констанцы, когда он направлялся в Черногорию на саммит ЕС – Западные Балканы.

Напомним, ночью 29 мая российский ударный беспилотник врезался в крышу жилой многоэтажки в румынском Галаце и взорвался, проломив его и вызвав пожар в коридоре квартиры на самом высоком этаже. Пострадали двое ее жителей.

Это пока самый серьезный инцидент за все время, когда российские ударные дроны залетали на территорию Румынии.

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Урсула фон дер Ляйен Румыния
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