Президент Румунії прокоментував вибух дрона у порту Констанци

Президент Румунії Нікушор Дан повідомив, що його поінформували про вибух морського дрона у порту Констанци, коли він прямував до Чорногорії на саміт ЄС – Західні Балкани.

Про це румунський президент написав у себе у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Дан, правоохоронні органи та служби безпеки оперативно відреагували та як запобіжний захід евакуювали територію. Він також додав, що наразі немає даних про жертв чи постраждалих.

"Наразі аналізуються обставини, за яких дрон потрапив до порту, та можливі додаткові ризики, а безпосередньо відповідальні органи повідомлятимуть про хід розслідування", – наголосив він.

Президент Румунії додав, що влада "зберігатиме високий рівень пильності" з огляду на безпекову ситуацію.

"Такі особливо серйозні ситуації є прямими наслідками загарбницької війни, розпочатої Росією проти України. Як держава-член НАТО, що має вихід до Чорного моря, ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з нашими союзниками та вживатимемо всіх необхідних заходів для захисту наших громадян та національних інтересів", – резюмував Дан.

5 червня стало відомо, що у порту Констанци вибухнув невідомий морський дрон. В румунському Міноборони вказали, що морські безпілотники такого типу використовуються під час російсько-української війни.

Нагадаємо, вночі 29 травня російський ударний безпілотник врізався у дах житлової багатоповерхівки у румунському Галаці й вибухнув, проломивши його і спричинивши пожежу у коридорі квартири на найвищому поверсі. Постраждали двоє її мешканців.

Це наразі найсерйозніший інцидент за увесь час, коли російські ударні дрони залітали на територію Румунії.

Детальніше читайте у статті "Росія нас тестує". Пояснення з Румунії, чому удар дрона був навмисним і які будуть наслідки.