В МИД Польши рассказали Буданову о боли и возмущении в связи с подразделением "Героев УПА"

Заместитель главы МИД Польши Марчин Босацкий встретился с главой Офиса президента Украины Кириллом Будановым; беседа в основном касалась скандала вокруг названия подразделения ССО в честь Героев УПА.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Польши, передает "Европейская правда".

Вопрос об этом названии и украинские предложения по решению этой ситуации были главными темами переговоров, отметили в ведомстве. Там также добавили, что встреча состоялась по просьбе украинской стороны.

"Босацкий изложил позицию Польши, подчеркнув, что решение президента Украины вызвало боль и возмущение в польском обществе, которое поддерживает защищающуюся Украину с начала российской агрессии", – говорится в сообщении.

Заместитель главы МИД Польши отметил, что взаимные отношения должны строиться на основе исторической правды, уважения к жертвам и диалога.

Как добавили в польском ведомстве, важным пунктом повестки дня встречи было также подведение итогов текущих военных действий и ситуации на линии фронта в контексте дальнейших дипломатических сценариев и условий мирных переговоров.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой пересмотреть свое решение о присвоении подразделению ССО имени Героев УПА, которое вызвало споры в Польше, подчеркнув неприемлемость героизации УПА для поляков.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий будет добиваться лишения Владимира Зеленского высшей награды страны – ордена Белого орла – из-за его решения присвоить подразделению ССО название в честь Героев УПА.

Глава Бюро международной политики президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен извиниться перед Каролем Навроцким.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что обострение отношений между Украиной и Польшей не приносит пользы ни украинцам, ни полякам.

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