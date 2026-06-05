Трамп заявив про готовність зустрітися з верховним лідером Ірану, але є умова

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з новим верховним лідером Ірану Моджтабою Хаменеї, якщо буде досягнуто домовленості про припинення війни.

Заяву американського президента наводить CNN, повідомляє "Європейська правда".

При цьому Трамп зазначив, що не хоче зустрічатися з іранським верховним лідером.

"Я не хочу зустрічатися. Але якби я все-таки зустрівся, для мене було б честю зустрітися з ним. Я б хотів подивитися, чи вдасться нам укласти угоду, але якщо ми укладемо угоду, то цілком можливо, що я зустрінуся з ним. Я був би не проти", – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

На запитання, чи могла б така зустріч відбутися в Сполучених Штатах, Трамп відповів: "Я не чув про це особливо багато. Я не пропонував цього, але деякі люди пропонували".

Трамп заявив, що поводитиметься з верховним лідером з повагою на будь-якій зустрічі.

"Я б сказав, що я не його улюблена людина, але, з іншого боку, він, ймовірно, професіонал", – сказав Трамп, додавши, що "у деяких колах у нього насправді дуже хороша репутація".

1 червня іранські ЗМІ повідомили, що Тегеран нібито призупинив перемовини зі США про потенційну мирну угоду на знак протесту проти дій Ізраїлю проти Лівану.

Напередодні президент США заперечив повідомлення про призупинення переговорів, заявивши, що вони тривають "безперервно".

А у середу вранці стало відомо, що США та Іран обмінялися наймасштабнішими ударами з моменту набрання чинності перемир’я у квітні.