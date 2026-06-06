США збили іранські ракети та дрони над Перською затокою

Американські війська заявили про те, що відбили ракетні та безпілотні атаки Ірану в Перській затоці.

Про це заявило Центральне командування США (CENTCOM), передає "Європейська правда".

За даними CENTCOM, Іран випустив шість балістичних ракет у бік Бахрейну та Кувейту. Як зазначається, вони "були перехоплені, а сьома не досягла своєї мети".

Окрім цього, чотири іранські бойові дрони, що прямували до Ормузької протоки, також були збиті американськими військами.

CENTCOM зазначило, що американські збройні сили "згодом завдали удару по іранських берегових радіолокаційних станціях у Горуку та на острові Кешм, щоб захиститися від подальших атак".

1 червня іранські ЗМІ повідомили, що Тегеран нібито призупинив перемовини зі США про потенційну мирну угоду на знак протесту проти дій Ізраїлю проти Лівану.

Втім, президент США заперечив повідомлення про призупинення переговорів, заявивши, що вони тривають "безперервно".

Також стало відомо, що США та Іран обмінялися наймасштабнішими ударами з моменту набрання чинності перемир’я у квітні.

Пізніше військовий радник керівника Ірану Мохсен Резаї заявив, що потенційна мирна угода між США та Іраном залежить від того, чи погодиться президент США Дональд Трамп розморозити $24 млрд іранських активів.