США сбили иранские ракеты и дроны над Персидским заливом

Американские войска заявили, что отразили ракетные и беспилотные атаки Ирана в Персидском заливе.

Об этом заявило Центральное командование США (CENTCOM), передает "Европейская правда".

По данным CENTCOM, Иран выпустил шесть баллистических ракет в сторону Бахрейна и Кувейта. Как отмечается, они "были перехвачены, а седьмая не достигла своей цели".

Кроме того, четыре иранских боевых дрона, направлявшихся к Ормузскому проливу, также были сбиты американскими войсками.

CENTCOM отметило, что американские вооруженные силы "впоследствии нанесли удар по иранским береговым радиолокационным станциям в Горуке и на острове Кешм, чтобы защититься от дальнейших атак".

1 июня иранские СМИ сообщили, что Тегеран якобы приостановил переговоры с США о потенциальном мирном соглашении в знак протеста против действий Израиля в отношении Ливана.

Впрочем, президент США опроверг сообщения о приостановке переговоров, заявив, что они продолжаются "беспрерывно".

Также стало известно, что США и Иран обменялись самыми масштабными ударами с момента вступления в силу перемирия в апреле.

Позже военный советник лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что потенциальное мирное соглашение между США и Ираном зависит от того, согласится ли президент США Дональд Трамп разморозить $24 млрд иранских активов.