У ЄС висловили сподівання на збереження перемир’я між Ізраїлем та Ліваном
Головна дипломатка ЄС Кая Каллас висловила сподівання на збереження перемир’я між Ізраїлем та Ліваном.
Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву оприлюднила пресслужба Ради ЄС увечері 6 червня.
Каллас зазначила, що досягнуте за посередництва США перемир’я між Ізраїлем та Ліваном є новою нагодою надовго зупинити бойові дії.
"ЄС вірить, що Ізраїль та Ліван продовжать прямі конструктивні перемовини. Закликаємо усі сторони повною мірою дотримуватися умов домовленостей та відкидати додаткові умови з боку "Хезболли". Усі бойові дії мають негайно припинитися. "Хезболла" має вийти із сектора Південного Літані. ЄС також закликає Ізраїль вийти з території Лівану", – заявила головна дипломатка ЄС.
Каллас зазначила, що ЄС продовжить підтримувати владу Лівану і готовий сприяти втіленню домовленостей між Ізраїлем та Ліваном.
Вона додала, що ЄС очікує повного виконання резолюції Радбезу ООН щодо поваги до територіальної цілісності Лівану з боку Ізраїлю та роззброєння недержавних збройних формувань, зокрема "Хезболли".
Окрім того, Каллас висловила підтримку миротворчій місії ООН у Лівані UNIFIL та засудила обстріли, які за останній час неодноразово призводили до поранення й загибелі миротворців.
Перед цим Євросоюз анонсував додаткові 100 млн євро на підтримку армії Лівану.