В ЕС выразили надежду на сохранение перемирия между Израилем и Ливаном

Главный дипломат ЕС Кая Каллас выразила надежду на сохранение перемирия между Израилем и Ливаном.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Совета ЕС вечером 6 июня.

Каллас отметила, что достигнутое при посредничестве США перемирие между Израилем и Ливаном является новой возможностью надолго остановить боевые действия.

"ЕС верит, что Израиль и Ливан продолжат прямые конструктивные переговоры. Призываем все стороны в полной мере соблюдать условия договоренностей и отвергать дополнительные условия со стороны "Хезболлы". Все боевые действия должны немедленно прекратиться. "Хезболла" должна выйти из сектора Южного Литани. ЕС также призывает Израиль выйти с территории Ливана", – заявила главный дипломат ЕС.

Каллас отметила, что ЕС продолжит поддерживать власти Ливана и готов способствовать воплощению договоренностей между Израилем и Ливаном.

Она добавила, что ЕС ожидает полного выполнения резолюции Совбеза ООН об уважении территориальной целостности Ливана со стороны Израиля и разоружения негосударственных вооруженных формирований, в частности "Хезболлы".

Кроме того, Каллас выразила поддержку миротворческой миссии ООН в Ливане UNIFIL и осудила обстрелы, которые за последнее время неоднократно приводили к ранению и гибели миротворцев.

Перед этим Евросоюз анонсировал дополнительные 100 млн евро на поддержку армии Ливана.