ЄС виділить додаткові 100 млн євро на підтримку армії Лівану
Євросоюз виділить додаткові 100 млн євро на підтримку армії Лівану, вважаючи це кращим способом протидіяти угрупованню "Хезболла", що базується на території країни.
Про це заявила головна дипломатка ЄС Кая Каллас у своєму X, пише "Європейська правда".
Каллас зазначила, що найкращий спосіб знизити загрозу, яку становить діяльність "Хезболли", – посилення державних структур Лівану та відновлення державної монополії на застосування сили.
The latest ceasefire between Israel and Lebanon offers a chance to prevent a return to full-scale hostilities.
But the death of a UNIFIL peacekeeper and continued skirmishes underscore the tenuous nature of what was agreed.
The best way to reduce the threat posed by Hezbollah…– Kaja Kallas (@kajakallas) June 4, 2026
"Для підтримання цих зусиль ЄС сьогодні погодив надання додаткових 100 млн євро для збройних сил Лівану", – зазначила вона.
Як повідомляли, у четвер сербський військовий з миротворчої місії ООН UNIFIL у Лівані загинув внаслідок обстрілу; ще двоє миротворців зазнали поранень.
У квітні загинули двоє французьких військових з групи миротворців ООН, як вважають, внаслідок обстрілу з боку бойовиків "Хезболли".