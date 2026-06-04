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ЄС виділить додаткові 100 млн євро на підтримку армії Лівану

Новини — Четвер, 4 червня 2026, 17:37 — Марія Ємець

Євросоюз виділить додаткові 100 млн євро на підтримку армії Лівану, вважаючи це кращим способом протидіяти угрупованню "Хезболла", що базується на території країни. 

Про це заявила головна дипломатка ЄС Кая Каллас у своєму X, пише "Європейська правда". 

Каллас зазначила, що найкращий спосіб знизити загрозу, яку становить діяльність "Хезболли", – посилення державних структур Лівану та відновлення державної монополії на застосування сили. 

"Для підтримання цих зусиль ЄС сьогодні погодив надання додаткових 100 млн євро для збройних сил Лівану", – зазначила вона. 

Як повідомляли, у четвер сербський військовий з миротворчої місії ООН UNIFIL у Лівані загинув внаслідок обстрілу; ще двоє миротворців зазнали поранень. 

У квітні загинули двоє французьких військових з групи миротворців ООН, як вважають, внаслідок обстрілу з боку бойовиків "Хезболли". 

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Близький Схід Кая Каллас
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