Сербський миротворець загинув у Лівані, двоє іспанських військових зазнали поранень

Сербський військовий, який перебував у Лівані в рамках миротворчої місії ООН UNIFIL, загинув внаслідок обстрілу; ще двоє миротворців зазнали поранень.

Про це йдеться у заяві місії ООН в X, пише "Європейська правда".

Член миротворчої місії ООН у Лівані, громадянин Сербії, помер у четвер від поранень, отриманих внаслідок мінометного обстрілу позиції поблизу Марджаюна, що на півдні країни.

Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє інших його колег – іспанські миротворці. Вони проходять лікування на базі міжнародної місії.

В UNIFIL заявили, що розпочали розслідування, "щоб з'ясувати точні обставини, що призвели до цього трагічного інциденту". Там також висловили співчуття родині, друзям та колегам загиблого миротворця.

В місії наголосили, що навмисні напади на миротворців є серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права та резолюції Ради безпеки № 1701 і можуть кваліфікуватися як воєнні злочини.

"UNIFIL фіксує дедалі більшу кількість траєкторій польоту та падінь снарядів у Південному Лівані. Насильство має припинитися", – додали в заяві.

Від початку війни США та Ізраїлю проти Ірану, що також активізувала сутички Ізраїлю з "Хезболлою", на півдні Лівану почастішали випадки поранення і загибелі миротворців.

7 травня, база "Шама" в Лівані, на якій базується італійський контингент миротворців ООН, зазнала ракетного удару.

У квітні Франція підтвердила загибель двох своїх військових з групи миротворців ООН, які отримали поранення у Лівані під час розмінувальних робіт внаслідок обстрілу 18 квітня – як вважають, з боку бойовиків "Хезболли".

Серед іншого, від закладеної вибухівки у Лівані постраждав польський миротворець.