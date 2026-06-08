Сибіга: у Молдові впав ще один дрон РФ, треба більше тиску на Москву

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав до збільшення тиску на РФ після того, як, за його словами, черговий російський безпілотник впав у Молдові.

Про це Сибіга заявив у понеділок у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Міністр висловив повну підтримку молдовським друзям і відзначив їхнє послідовне засудження російської агресії. При цьому Сибіга підкреслив, що безпілотник, який упав в Молдові вночі 8 червня – російський.

"Ще один російський безпілотник впав у Молдові під час нічного масового нападу Росії на Україну… Цей інцидент наочно демонструє, що Москва становить загрозу не лише для України, а й для всього регіону та Європи в цілому", – заявив глава МЗС.

Він додав, що необхідно посилити колективний тиск на Росію, щоб Кремль нарешті усвідомив реальність і визнав, що ніколи не досягне своїх цілей на полі бою.

Міністерство оборони Молдови заявило, що у ніч проти 8 червня неідентифікований дрон порушив повітряний простір країни, а сліди на місці його падіння вказують на те, що апарат вибухнув.

Як повідомлялося, Молдова підготує зміни до законодавства для того, щоб налагодити виробництво дронів-перехоплювачів для захисту свого повітряного простору.