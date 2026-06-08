В Латвии объявили воздушную тревогу и подняли истребители

В нескольких районах Латвии вновь объявлена воздушная тревога, в воздух поднялись истребители стран-союзниц по НАТО.

Об этом сообщили Национальные вооруженные силы Латвии, пишет LSM, передает "Европейская правда".

Воздушную тревогу объявили в Краславском и Лудзенском районах Латвии. Также, как отмечается, в Резекненском и Балвском районах действует предупреждение о "возможной угрозе в воздушном пространстве".

Жителям этих районов отправили уведомления через систему мобильного оповещения. В воздух поднялись истребители союзников по НАТО.

Как отмечается, предупреждения об угрозе в воздушном пространстве были объявлены вскоре после того, как в воздушном пространстве страны французские истребители сбили дрон.

В тот же день дрон нарушил воздушное пространство Молдовы, следы на месте его падения указывают на то, что аппарат взорвался.

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что дрон был российским, в то же время в МИД Молдовы подозревают, что он был украинским.