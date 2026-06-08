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У Молдові підозрюють, що на територію країни міг залетіти український дрон

Новини — Понеділок, 8 червня 2026, 11:25 — Уляна Кричковська

Міністерство закордонних справ Молдови заявило, що дрон, який впав на території країни цієї ночі, "із великої ймовірністю" є українським.

Про це пише Newsmaker із посиланням на заяву, передає "Європейська правда".

У зовнішньополітичному відомстві Молдови заявили, що перебувають у постійному контакті з українською владою щодо дрона, який вибухнув в Оргіївському районі, однак "за попередніми даними, найімовірніше, що дрон має українське походження".

"Незалежно від походження дрона, відповідальність за будь-який безпілотник, який потрапляє на територію Республіки Молдова, несе Росія, яка розпочала незаконну війну в сусідній країні", – наголосили в МЗС. 

У молдовському відомстві висловили солідарність з Україною.

Втім, варто наголосити, що глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що дрон був російським.

Як повідомлялося, Молдова підготує зміни до законодавства для того, щоб налагодити виробництво дронів-перехоплювачів для захисту свого повітряного простору.

Раніше молдовська президентка Мая Санду заявляла, що Молдова прагне отримати технології для боротьби з такими БпЛА, до того, як вони спричинять трагедії чи руйнування. 

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