У Франції розбився гелікоптер Національної жандармерії, один солдат загинув

Гелікоптер Національної жандармерії Франції зазнав аварії під час пошукової операції в департаменті Луаре, один з військових загинув.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Monde.

У неділю ввечері гелікоптер Національної жандармерії брав участь у пошуково-рятувальній операції зниклого безвісти підлітка, коли зазнав аварії у лісі Бре-Сен-Еньян, що в департаменті Луаре.

"На борту було троє жандармів. Пілота та механіка евакуювали у критичному стані до Університетської лікарні Орлеана, вони перебували у свідомості. Третій солдат помер", – повідомили в префектурі.

Для надання допомоги постраждалим залучили дрон пожежної служби та гелікоптер Служби екстреної медичної допомоги. Загалом в рятувальній операції брали участь 48 пожежників та 36 одиниць техніки, 30 жандармів з департаменту Луаре та мобільний загін жандармерії з міста Мезонз-Альфор.

Обставини аварії поки невідомі. За даними ЗМІ, гелікоптер у неділю кілька годин літав над цим районом у пошуках підлітка, який зник днем раніше і якого згодом знайшли.

Місце інциденту охороняються, а префектура Луаре оголосила про початок судового розслідування.

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