У Польщі зазнав аварії вертоліт, знайдено тіло пілота

У Польщі в четвер знайшли уламки вертольота Robinson R44 Raven II, який вночі зник з радарів; пілот загинув.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Масштабна пошукова операція, до якої залучили поліцію, пожежників та рятувальні служби, тривала з ночі у Малопольському воєводстві після втрати зв'язку з легким гелікоптером Robinson R44 Raven II.

Сигнал з ним було втрачено над районом міста Ліманова.

Пошуки проводилися переважно в районах Касіна-Велика та Касінка-Мала, де востаннє фіксували вертоліт. Поліцейські використовували дрони та квадроцикли; гелікоптер поліції перебував у режимі очікування. Його використанню перешкоджали складні погодні умови, зокрема густий туман, який обмежував видимість.

Вранці на схилах гори Любогощ було знайдено уламки вертольота та одне тіло.Обставини катастрофи розслідуватимуть Державна комісія з розслідування авіаційних подій та прокуратура.

Фото: Hubert Ciepli

За неофіційною інформацією, отриманою агенцією PAP, гелікоптер здійснював приватний рейс до Угорщини та повертався до Польщі. На борту перебував лише 30-річний пілот.

Нагадаємо, у Великій Британії у середу, 3 червня, вертоліт Королівського флоту розбився в полі в графстві Девон. В аварії загинули троє військовослужбовців.

2 червня двоє людей загинули в результаті авіакатастрофи поблизу Праги.