Во Франции разбился вертолёт Национальной жандармерии, один солдат погиб

Вертолёт Национальной жандармерии Франции потерпел крушение во время поисковой операции в департаменте Луаре, один из военнослужащих погиб.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Monde.

В воскресенье вечером вертолет Национальной жандармерии участвовал в поисково-спасательной операции по поиску пропавшего без вести подростка, когда потерпел крушение в лесу Бре-Сен-Эньян, что в департаменте Луаре.

"На борту находились трое жандармов. Пилота и механика эвакуировали в критическом состоянии в Университетскую больницу Орлеана, они были в сознании. Третий солдат скончался", – сообщили в префектуре.

Для оказания помощи пострадавшим задействовали дрон пожарной службы и вертолет Службы экстренной медицинской помощи. Всего в спасательной операции участвовали 48 пожарных и 36 единиц техники, 30 жандармов из департамента Луаре и мобильный отряд жандармерии из города Мезонз-Альфор.

Обстоятельства аварии пока неизвестны. По данным СМИ, вертолет в воскресенье несколько часов летал над этим районом в поисках подростка, который пропал днем ранее и которого впоследствии нашли.

Место происшествия охраняется, а префектура Луаре объявила о начале судебного расследования.

На прошлой неделе в Польше нашли обломки вертолета Robinson R44 Raven II, который исчез с радаров, пилот вертолета погиб.

3 июня в Великобритании вертолет Королевского флота разбился в поле в графстве Девон. В аварии погибли трое военнослужащих.

2 июня двое человек погибли в результате авиакатастрофы вблизи Праги.