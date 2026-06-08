Навроцкий пока не принял решение о лишении Зеленского ордена Белого Орла

В Польше в понедельник состоялось заседание капитула ордена Белого Орла, одной из тем которого было предложение президента Кароля Навроцкого лишить награды его украинского коллегу Владимира Зеленского.

О результатах встречи написал в Твиттере пресс-секретарь польского президента Рафал Лешкевич, пишет "Европейская правда".

По его словам, Кароль Навроцкий примет решение в соответствующее время.

"Сегодня состоялось заседание капитула ордена Белого Орла по поводу награждения президента Украины Владимира Зеленского. Капитул высказал свое мнение президенту Республики Польша Каролю Навроцкому, который принимал участие в заседании. Президент примет решение в соответствующее время", – говорится в сообщении.

Предложение Навроцкого стало реакцией на объявленное недавно решение президента Зеленского о присвоении одной из воинских частей названия в честь героев УПА.

Глава правительства Польши Дональд Туск в понедельник призвал президентов Владимира Зеленского и Кароля Навроцкого к откровенному разговору в то время, как в понедельник может быть принято решение о лишении президента Украины высшей награды Польши.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ранее подчеркнул, что обострение отношений между Украиной и Польшей не приносит пользы ни украинцам, ни полякам.

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