Зеленський обговорив із Макроном деталі своєї розмови зі спецпосланцями Трампа
Президент Володимир Зеленський обговорив зі своїм французьким візаві Емманюелем Макроном деталі розмови із спецпосланцями американського президента Дональда Трампа.
Про це він повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".
У понеділок, 8 червня, Зеленський мав "дуже змістовну" розмову із Макроном, під час якої вони ще раз обговорили основні пункти розмови, яка пройшла за день до того у Лондоні, а також скоординували наступні кроки.
Окремо лідери країн обговорили й деталі розмови з представниками президента Сполучених Штатів Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
"Усі наявні перспективи маємо використати, щоб активізувати дипломатію та наблизити закінчення війни Росії проти України. Готуємось до формату G7 у Франції, і важливо, щоб були сильні результати", – додав Зеленський.
Писали, що Зеленський поінформував лідерів Британії, Франції та Німеччини про ситуацію на полі бою та російські втрати.
Також він розповів главі уряду Британії Кіру Стармеру про українські потреби у війні проти Росії.
Окрім цього, лідери України, Британії, Франції та Німеччини на зустрічі у Лондоні 7 червня обговорили умови, які мають бути створені для справедливого та тривалого миру.