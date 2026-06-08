Зеленський розповів Стармеру про потреби України у війні проти Росії

Президент Володимир Зеленський поінформував прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера щодо українських потреб у війні проти Росії.

Про це він повідомив у соцмережах за підсумками зустрічі із британським лідером 7 червня, пише "Європейська правда".

Зеленський розповів, що мав обговорення зі Стармером щодо кроків, які необхідні для активізації дипломатії, та актуальних потреби України.

Він поінформував прем’єра Британії щодо потреби в додаткових ракетах до систем ППО, а також щодо речей, які важливі для захисту енергетики й підготовки до зими.

"Також ми узгодили наші позиції напередодні самітів G7, НАТО та зустрічей Коаліції охочих. Вдячний Кіру за організацію зустрічі у форматі Е3 – Україна та за постійну й дієву підтримку нашої держави", – додав Зеленський.

Того ж дня Зеленський поінформував лідерів Британії, Франції та Німеччини про ситуацію на полі бою та російські втрати.

Повідомляли, що Франція скликає чергове засідання "коаліції рішучих" у Парижі 13-14 липня.