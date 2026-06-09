Зеленский обсудил с Макроном детали своего разговора со специальными посланниками Трампа

Президент Владимир Зеленский обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном детали беседы со специальными посланниками американского президента Дональда Трампа.

Об этом он сообщил в социальных сетях, пишет "Европейская правда".

В понедельник, 8 июня, Зеленский провел "очень содержательную" беседу с Макроном, в ходе которой они еще раз обсудили основные пункты разговора, состоявшегося днем ранее в Лондоне, а также скоординировали дальнейшие шаги.

Отдельно лидеры стран обсудили и детали беседы с представителями президента Соединенных Штатов Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

"Все имеющиеся перспективы мы должны использовать, чтобы активизировать дипломатию и приблизить окончание войны России против Украины. Готовимся к саммиту G7 во Франции, и важно, чтобы были весомые результаты", – добавил Зеленский.

Сообщалось, что Зеленский проинформировал лидеров Великобритании, Франции и Германии о ситуации на поле боя и российских потерях.

Также он рассказал главе правительства Великобритании Киру Стармеру об украинских потребностях в войне против России.

Кроме того, лидеры Украины, Великобритании, Франции и Германии на встрече в Лондоне 7 июня обсудили условия, которые должны быть созданы для справедливого и прочного мира.