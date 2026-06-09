Зеленський поговорив з посланцями Трампа під час зупинки в аеропорту Кишинева

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Про це він повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".

Зеленський назвав розмову зі спецпосланцями Дональда Трампа, яка відбувалася під час зупинки в аеропорту Кишинева, "дуже позитивною".

"Вдячний за готовність працювати максимально активно вже цими тижнями, щоб дати поштовх дипломатії для завершення війни Росії проти України", – зазначив він.

Також Зеленський висловив розуміння щодо того, що зараз багато поглядів світу привернені до ситуації навколо Ірану. Окрім цього, вони обговорили перспективи в контексті саміту G7 та інших подій у червні.

"Поінформував про наявні у нас дані щодо того, на що налаштовані в Москві. Вдячний за слова поваги до українців та позитивну оцінку позицій України", – додав Зеленський.

У контексті того, що розмова пройшла під час зупинки у молдовському аеропорту варто зазначити, що нещодавно Україна змінила аеропорт для закордонних візитів Зеленського з польського Жешува.

У попередні роки Аеропорт Жешува (Ясьонка) був основним аеропортом базування першого борту, де зазвичай починалися і завершувалися міжнародні турне очільника держави та інших делегацій, що використовували цей борт.

Наразі невідомо, із чим пов’язана зміна місця, однак це відбулось на тлі нового загострення у відносинах між Польщею та Україною через перейменування підрозділу ССО на честь героїв УПА.

Раніше писали, що Зеленський розчарований тим, що приїзд американської делегації до Києва затягується, але Україна розраховує на цей візит.

Очільник офісу президента України Кирило Буданов, який входить до делегації України у "мирних" переговорах, наполягає, що контакти за участі США тривають і зараз, попри відсутність публічних подій.