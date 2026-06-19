Ірландія не вважає помилкою те, що Кошта відкрив канал звʼязку з Москвою

Ірландія, яка розпочинає піврічне головування у Раді ЄС 1 липня, не вважає помилкою дії президента Європейської ради Антоніу Кошти з встановлення дипломатичного каналу з Росією.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін на полях засідання Євроради 19 червня.

Ірландський премʼєр Мартін підтримав ініціативу очільника Євроради Кошти щодо встановлення контактів з Кремлем.

"Відкриття (комунікаційного. – "ЄП") каналу не є помилкою, і я довіряю Антоніу Кошті", – заявив Мартін.

Він підкреслив, що "Антоніу Кошта дуже чітко дав зрозуміти, що Європа не виступає посередником і не буде посередником" у мирних переговорах з Росією.

В той самий час, премʼєр-міністр Ірландії наголосив, що "у разі початку переговорів він (Кошта. – "ЄП"), безумовно, представлятиме Євросоюз, але до цього ще далеко".

"Проте відкриття каналів, на мій погляд, враховуючи наш власний досвід у вирішенні конфліктів, – це не те, що ми б критикували або до чого ставилися б негативно", – підсумував Міхол Мартін.

І додав, що "будь-які переговори повинні, перш за все, вестися між Україною та Росією, але немає жодних ознак того, що Росія взагалі готова сісти за стіл переговорів".

Як повідомляла "Європейська правда", більшу частину часу, відведеного на обговорення України на саміті ЄС, забрала дискусія про нещодавні контакти між Брюсселем і Москвою.

Зокрема, президент Євроради Антоніу Кошта вимушений був пояснювати, навіщо встановлював дипломатичний звʼязок з Кремлем. Також, за даними "ЄвроПравди", Кошта висловив бажання представляти ЄС на майбутніх перемовинах з Росією.

Як відомо, у європейських країнах почали обговорювати ідею про призначення перемовника від Європи, який би включився у переговорний процес щодо завершення російсько-української війни – що наразі не отримала активного розвитку.

Також у питанні перемовин та підготовки європейської складової гарантій безпеки триває координація між так званою "євротрійкою" – Британією, Францією та Німеччиною – і президентом України.