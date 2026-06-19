Кошта розповів лідерам ЄС, навіщо почав встановлювати контакт з Москвою

Під час обговорення України в рамках саміту Європейської ради у Брюсселі 18 червня президент Євроради Антоніу Кошта пояснив лідерам держав-членів ЄС, навіщо ініціював поновлення контактів Європейської ради з Росією.

Про це кореспондентці "Європейської правди" на умовах анонімності повідомив посадовець ЄС, обізнаний з перебігом розмови.

Кошта розповів лідерам ЄС, як і чому вирішив поновити контакти з Кремлем.

Варто зауважити, що дискусія щодо українських питань велася у закритому режимі без мобільних телефонів у залі перемовин.

Антоніу Кошта підтвердив інформацію, що нещодавно ініціював "короткі дипломатичні контакти з Кремлем", повідомив співрозмовник "ЄвроПравди".

За його словами, президент Євроради попросив свій офіс "відкрити дипломатичний канал з Росією".

Мета цієї ініціативи полягала в тому, щоб, "коли настане момент, бути готовими захищати інтереси ЄС".

Співрозмовник "ЄвроПравди" уточнив, що йдеться про короткі контакти без обміну інформацією по суті та без переговорів.

"Дипломати виконують дипломатичну роботу", – додав європейський посадовець.

Як повідомляла "Європейська правда", раніше в європейських ЗМІ зʼявилась інформація про те, що голова Європейської ради Антоніу Кошта встановив контакт із Кремлем, намагаючись залучити правителя Росії Владіміра Путіна до обговорення шляхів припинення війни в Україні.

Як відомо, у європейських країнах почали обговорювати ідею про призначення перемовника від Європи, який би включився у переговорний процес щодо завершення російсько-української війни – що наразі не отримала активного розвитку.

Також у питанні перемовин та підготовки європейської складової гарантій безпеки триває координація між так званою "євротрійкою" – Британією, Францією та Німеччиною – і президентом України.

Раніше неофіційно повідомили, що Німеччина, Франція та Британія розробляють план із залучення Путіна до переговорів.