Ирландия начинает председательствовать в Совете ЕС

С 1 июля 2026 года Ирландия начинает полугодовое председательство в Совете Европейского Союза, сменив на этом посту Кипр.

Об этом сообщает "Европейская правда".

С сегодняшнего дня Ирландия по ротационному принципу взяла на себя председательство в Совете ЕС, которое продлится до 1 января 2027 года. В этой роли она сменила Кипр.

"Мы обязуемся качественно выполнять свою работу на благо ЕС и его граждан и в течение всего срока полномочий будем прилагать усилия, чтобы сделать Союз более процветающим и безопасным, а также отстаивать наши общие основополагающие ценности", – говорится в заявлении премьер-министра Ирландии Михола Мартина на сайте ирландского председательства.

В течение своего председательства страна обещает работать над реализацией "Дорожной карты "Единая Европа, единый рынок"", которая определяет шаги, которые ЕС должен срочно предпринять в таких сферах, как: упрощение регулирования для предприятий и граждан, углубление единого рынка, защита справедливой и открытой торговли, снижение цен на энергоносители и декарбонизация экономики, а также продвижение искусственного интеллекта и цифровой трансформации на благо всех.

"Это станет настоящим приоритетом для ирландского председательства, и мы будем тесно и в духе сотрудничества работать с государствами-членами, Европейским парламентом и Европейской комиссией, чтобы добиться как можно большего прогресса", – добавил Мартин.

Он также заверил, что ЕС под председательством Ирландии и впредь будет оказывать неизменную поддержку Украине, "народ которой проявил такое мужество и решимость в защите своей страны".

"Они заслуживают справедливого и прочного мира", – добавил премьер.

Также Ирландия обещает поддерживать те страны, которые желают присоединиться к Европейскому Союзу, в продвижении их пути к членству, способствуя обеспечению большего процветания и стабильности в регионе.

Стоит отметить, что недавно Михол Мартин заявил, что не считает ошибкой действия президента Европейского совета Антониу Кошты по установлению дипломатического канала с Россией.

Как сообщала "Европейская правда", большую часть времени, отведенного на обсуждение Украины на саммите ЕС 18-19 июня, заняла дискуссия о недавних контактах между Брюсселем и Москвой.

В частности, президент Евросовета Антониу Кошта был вынужден объяснять, зачем устанавливал дипломатическую связь с Кремлем. Также, по данным "ЕвроПравды", Кошта выразил желание представлять ЕС на предстоящих переговорах с Россией.