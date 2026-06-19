Розпочаті контакти ЄС з Кремлем стали головним "українським" питанням на саміті у Брюсселі

Більшу частину часу, відведеного на обговорення України на саміті ЄС, забрала дискусія про контакти між Брюсселем і Кремлем, що вже відбулися.

Про це стало відомо кореспондентові "Європейської правди".

Раніше повідомлялося, що команда президента Євроради Антоніу Кошти ініціювала зв’язок із командою Путіна; про це днями повідомила низка європейських медіа. Це стало також темою дискусії на зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі.

Як з’ясувалося, ця тема забрала найбільше уваги голів європейських держав та урядів.

Як стало відомо ЄП, обговорення на цю тему почалося ще за присутності Зеленського у залі засідань і продовжилося після того, як він поїхав, бо "дуже багато лідерів хотіли висловитися". У підсумку саме ця тема забрала левову частку дискусії, що тривала ще годину після від’їзду українського президента.

Жодних формальних рішень не ухвалювали, але частина лідерів не приховували невдоволення тим, що Кошта ініціював це обговорення без консультацій з Єврорадою, стверджують європейські медіа. Співрозмовники в ЄС, утім, наполягають, що Кошта проводив точкові консультації зі столицями перед дзвінком в Кремль, але не з усіма лідерами.

Дипломатичне джерело наполягає також, що під час контактів з Кремлем не було "дискусій по суті", а йшлося лише "про відкриття каналу комунікації".

Також важливо, що сам Кошта на даному етапі не проводив переговорів, і це – елемент, який підтримала вся Єврорада. "Є повна згода, що зараз не час проводити переговори з Путіним. Але дипломати мають бути готові до цього у разі та коли такі обставини складуться", – пояснюють у Брюсселі. У разі початку змістовних переговорів Кошті треба буде отримати мандат на їх проведення від інших лідерів ЄС, погоджуються у його команді.

За даними джерел, не підтвердженими офіційно, йдеться про дві розмови глави кабінету Кошти, Педро Луртьє, та багаторічного помічника Путіна з питань зовнішньої політики Юрія Ушакова, що відбулися останніми тижнями.

В той час як ці контакти викликають суперечки в ЄС, українська сторона неодноразово закликала Євросоюз посилити свою роль на переговорах із Путіним.

Як повідомлялося раніше, на саміті Антоніу Кошта розповів лідерам ЄС, навіщо почав встановлювати контакт з Москвою.

До того звучала ідея про призначення перемовника від Європи, який би включився у переговорний процес щодо завершення російсько-української війни – що наразі не отримала активного розвитку.

Також раніше неофіційно повідомили, що Німеччина, Франція та Британія розробляють план із залучення Путіна до переговорів.