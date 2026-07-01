СМИ узнали о проблемах вокруг саммита НАТО-2027 в Албании

В то время как лидеры готовятся к саммиту НАТО в Анкаре 7–8 июля, вокруг саммита-2027, который должен состояться в Албании, возникают проблемы из-за недовольства со стороны администрации США уровнем расходов Тираны на оборону.

Об этом стало известно агентству Reuters из источников, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседников агентства, в проекте заявления по итогам саммита НАТО в Анкаре, который состоится на следующей неделе, пока не упоминается о проведении следующего саммита в Албании, несмотря на ранее сделанное заявление о том, что он состоится именно там.

Этот шаг сделан в то время, когда европейские члены НАТО стремятся продемонстрировать президенту США Дональду Трампу в Анкаре, что они достигли прогресса в выполнении обязательств по расходам на оборону, и избежать открытых столкновений с американским лидером.

Неопределенность относительно судьбы саммита альянса в Албании возникла также после того, как агентство Reuters сообщило в апреле, что НАТО рассматривает возможность прекращения своей недавней практики проведения ежегодных саммитов – шаг, который мог бы помочь избежать потенциально напряженной встречи с Трампом в конце его срока полномочий.

По словам одного из источников, знакомого с ходом обсуждений, уровень военных расходов Албании в настоящее время таков, что если НАТО проведет саммит в этой стране в 2027 году, Трамп может рассердиться, что вызовет негативные заголовки в прессе.

По словам одного из европейских дипломатов, в последней версии текста говорится о том, что лидеры с нетерпением ждут своей следующей встречи, без указания времени или места.

"Проекты – это проекты, а не решения", – заявил представитель правительства Албании агентству Reuters в ответ на вопрос об этом упущении в проекте заявления, который находится на стадии переговоров и может быть изменен.

Белый дом отказался от комментариев. Представитель Альянса заявил, что у них пока нет комментариев.

В последние годы в официальных заявлениях, принятых на саммитах НАТО, обычно прямо указывалось место проведения следующего саммита.

Правительство Албании заявило в комментарии агентству Reuters, что "завершает подготовку необходимых бюджетных мер, чтобы привести расходы Албании на оборону и связанные с ней расходы в 2026 году в соответствие с траекторией, согласованной членами НАТО на саммите в Гааге".

"После принятия этих мер в ближайшие дни расходы Албании на оборону и связанные с ней сферы в 2026 году составят 2,6 % ВВП в соответствии с Методологией расчета расходов на оборону НАТО. Из них 2,2 % ВВП приходится на основные расходы на оборону, а 0,4 % ВВП – на прочие расходы, связанные с обороной и безопасностью", – добавили в заявлении.

Один из европейских дипломатов отметил, что Албания все-таки может стать хозяйкой саммита.

"Они активизируют усилия, посмотрим, чем это закончится. Я все еще верю, что следующий саммит состоится в Албании", – добавил собеседник.

На саммите НАТО в Анкаре в следующем месяце ожидается, что члены Альянса обязуются заключить новые контракты на поставку вооружения на сумму в миллиарды долларов и увеличить объемы производства оружия, в частности для Украины.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что во время саммита в Турции не будет отдельного заседания Совета Украина-НАТО.

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина будет представлена на саммите НАТО делегацией, которую он возглавит.