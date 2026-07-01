Під час саміту НАТО в Анкарі запланована Рада Україна-НАТО, але на рівні голів МЗС

Під час саміту НАТО в Анкарі 7-8 липня відбудеться засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомив постійний представник Туреччини при НАТО Басат Озтюрк.

На саміті НАТО в Анкарі планують засідання Ради Україна-НАТО на рівні глав МЗС.

"Під час саміту НАТО відбудеться робоча вечеря НАТО-Україна на рівні міністрів закордонних справ", – заявив Озтюрк.

Він додав, що на полях саміту також відбудеться оборонно-промисловий форум НАТО, який має стати найбільший в історії проведення самітів Альянсу.

Оновлено, 17:28: за даними джерел "ЄвроПравди" у НАТО, вечеря Україна-НАТО відбудеться в перший день саміту в Анкарі, 7 липня.

Як повідомляла "Європейська правда", на саміті НАТО в Анкарі Німеччина планує виступити за нові зобов'язання фінансової допомоги Україні з боку її європейських партнерів в НАТО.

Також на саміті очікується, що члени Альянсу зобов’яжуться укласти нові контракти на постачання озброєння на суму в мільярди доларів та збільшити обсяги виробництва зброї, зокрема для України.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про те, що під час саміту в Туреччині не буде окремого засідання Ради Україна-НАТО на рівні лідерів держав.

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна буде представлена на саміті НАТО делегацією, яку він очолить.