Во время саммита НАТО в Анкаре запланирован Совет Украина-НАТО, но на уровне глав МИД

Во время саммита НАТО в Анкаре 7-8 июля состоится заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, сообщил постоянный представитель Турции при НАТО Басат Озтюрк.

"Во время саммита НАТО состоится рабочий ужин НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел", – заявил Озтюрк.

Он добавил, что на полях саммита также состоится оборонно-промышленный форум НАТО, который должен стать крупнейшим в истории проведения саммитов Альянса.

Обновлено, 17:28: по данным источников "ЕвроПравды" в НАТО, ужин Украина-НАТО состоится в первый день саммита в Анкаре, 7 июля.

Как сообщала "Европейская правда", на саммите НАТО в Анкаре Германия планирует выступить за новые обязательства финансовой помощи Украине со стороны её европейских партнеров в НАТО.

Также на саммите ожидается, что члены Альянса договорятся заключить новые контракты на поставку вооружения на сумму в миллиарды долларов и увеличить объемы производства оружия, в частности для Украины.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о том, что во время саммита в Турции не будет отдельного заседания Совета Украина-НАТО на уровне лидеров государств.

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина будет представлена на саммите НАТО делегацией, которую он возглавит.