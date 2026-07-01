ЗМІ: Сибіга вирушить до Варшави і запропонує Польщі спільного героя для Пантеону

Після ухвалення в середу Верховною Радою України закону про Національний пантеон глава МЗС Андрій Сибіга має прибути до Варшави з компромісною пропозицією.

Про це повідомляє видання WP, пише "Європейська правда".

За інформацією, у Варшаві Сибіга повідомить про пропозицію включити до Пантеону Марка Безручка, генерала армії Української Народної Республіки.

Безручко разом із польськими силами захопив Київ у 1920 році та захищав Замостя від радянських військ. Сьогодні на його честь, зокрема, названо сквер у варшавському районі Воля та кругове перехрестя у Вроцлаві.

Водночас співрозмовники з польського боку побоюються, що жест Сибіги виявиться грою і не дасть жодної гарантії, що президент Володимир Зеленський не вдасться знову до ескалації у відносинах з Польщею, а до Пантеону не будуть запропоновані особистості, які можуть викликати роздратування у Варшаві.

У дипломатичних колах пропозицію Сибіги та згадки про Безручка сприймають як "бажані", але такі, що не гарантують реальних якісних змін.

В Офісі президента України прокоментували публікацію WP. Зокрема, радник глави держави Дмитро Литвин зазначив: "про Безручка непогана ідея". Проте він підкреслив, що, згідно з ухваленим законом, буде діяти спеціальний колегіальний орган, який розглядатиме пропозиції, і по кожному прізвищу буде голосування Верховної Ради України більшістю голосів.

Верховна Рада на засіданні у середу, 1 липня, підтримала створення Українського національного пантеону.

За даними ЗМІ, уряд Польщі не планує різкої реакції у відповідь на заяву Зеленського про створення Українського національного пантеону: Варшава очікує остаточного оформлення проєкту та оголошення імен тих, кого українці вирішать вшанувати.

Коментуючи схвалення Верховною Радою закону про Нацпантеон, глава канцелярії президента Польщі Збігнев Богуцький заявив, що Україна має суверенітет і свободу прийняття рішення, але є питання, чи ці рішення правильні.