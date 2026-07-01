СМИ: Сибига отправится в Варшаву и предложит Польше общего героя для Пантеона

После принятия в среду Верховной Радой Украины закона о Национальном пантеоне глава МИД Андрей Сибига должен прибыть в Варшаву с компромиссным предложением.

Об этом сообщает издание WP, пишет "Европейская правда".

По информации, в Варшаве Сибига сообщит о предложении включить в Пантеон Марка Безручко, генерала армии Украинской Народной Республики.

Безручко вместе с польскими войсками захватил Киев в 1920 году и защищал Замостье от советских войск. Сегодня в его честь, в частности, названы сквер в варшавском районе Воля и кольцевой перекресток во Вроцлаве.

В то же время собеседники с польской стороны опасаются, что жест Сибиги окажется игрой и не даст никакой гарантии того, что президент Владимир Зеленский не прибегнет вновь к эскалации в отношениях с Польшей, и что в Пантеон не будут предложены личности, которые могут вызвать раздражение в Варшаве.

В дипломатических кругах предложение Сибиги и упоминания о Безручке воспринимают как "желательные", но не гарантирующие реальных качественных изменений.

В Офисе президента Украины прокомментировали публикацию WP. В частности, советник главы государства Дмитрий Литвин отметил: "Идея о Безручке неплохая". Однако он подчеркнул, что, согласно принятому закону, будет действовать специальный коллегиальный орган, который будет рассматривать предложения, и по каждой фамилии будет проводиться голосование в Верховной Раде Украины большинством голосов.

Верховная Рада на заседании в среду, 1 июля, поддержала создание Украинского национального пантеона.

По данным СМИ, правительство Польши не планирует резкой реакции в ответ на заявление Зеленского о создании Украинского национального пантеона: Варшава ожидает окончательного оформления проекта и объявления имен тех, кого украинцы решат почтить.

Комментируя одобрение Верховной Радой закона о Национальном пантеоне, глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий заявил, что Украина обладает суверенитетом и свободой принятия решений, но возникает вопрос, правильны ли эти решения.